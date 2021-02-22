Движение затруднено в районе Дангауэровского путепровода из-за ДТП

ДТП с участием двух автомобилей произошло в начале Дангауэровского путепровода. Из-за этого пришлось перекрыть первый и средний ряды. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Движение в центр осуществляется по одному левому ряду. Затор растянулся на 1,8 километра.

Ранее три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе. Авария произошла в районе дома 15. Из-за ДТП движение в сторону центра было затруднено на 1,3 километра.

Накануне в Лефортовском тоннеле столкнулись эвакуатор и грузовик. Для ликвидации последствий аварии были перекрыты две полосы движения.

