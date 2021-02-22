Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе. Авария произошла в районе дома 15 столкнулись – в правом, среднем и левом рядах.

Из-за ДТП движение в сторону центра затруднено на 1,3 километра.

Ранее эвакуатор и грузовик столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве. Пострадал водитель грузовика. Для ликвидации последствий аварии перекрыли две полосы движения.

Три человека ранее пострадали в столкновении грузового автомобиля и автобуса с сотрудниками больницы в подмосковных Химках.