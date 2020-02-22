Человек упал на пути на Сокольнической линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сбой движения поездов произошел на Сокольнической линии метро. Об этом говорится в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"На Сокольнической линии нет движения поездов от станции "Саларьево" до станции "Университет" из-за человека на пути", – отмечается в сообщении.

Известно, что на данном участке перестали курсировать поезда, их движение было временно остановлено. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Позднее стало известно, что движение вернули в график.

Ранее было приостановлено движение поездов от станции "Владыкино" до "Чеховской". Там на рельсы упал пассажир. О его состоянии не сообщалось.