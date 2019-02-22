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16:55

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Выживший после нападения вооруженного байкера рассказал об инциденте

"Ты что, дурак что ли?" Пострадавший после нападения байкера – о диалоге перед стрельбой

происшествия эксклюзив

16:55

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Мужчина, в которого выстрелил байкер, рассказал о произошедшем

Пострадавший после нападения байкера на юго-востоке Москвы сейчас находится в больнице. У Александра диагностировали серьезную травму головы, он уже пришел в себя. В эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 мужчина рассказал о произошедшем.

"Он остановился возле меня, я к нему повернулся. Он меня спрашивает: "Ты кто такой?" И достает пистолет. Я говорю: "Ты что, дурак что ли?" И он производит три выстрела – в голову, в руку и в лопатку", – говорит Александр.

Уже в больнице медики достали из ран остатки того, чем был заряжен пистолет байкера. По словам Александра, это были саморезы.

ЧП произошло на улице Головачева, куда Александр приехал, чтобы встретить жену с работы. Сразу после случившегося злоумышленник скрылся. Сейчас его ищет полиция. Мотивы нападения байкера неизвестны.

происшествия эксклюзив

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