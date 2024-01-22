22 января, 15:47Происшествия
Подозрительную посылку обнаружили в здании парламента Нидерландов
Фото: 123RF/funlovingvolvo
Подозрительную посылку обнаружили в здании палаты представителей Нидерландов в Гааге. Об этом местная полиция сообщила в соцсети Х.
Отмечается, что на месте инцидента находится служба Минобороны по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Посылку для изучения содержимого заберут саперы, говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщалось, что власти США разыскивают людей, отправивших конверты с наркотиком на избирательные участки страны. Несколько конвертов удалось перехватить на почтовых отделениях. Правоохранители пытались выявить другие конверты, которые также могли разослать.
До этого диппредставительство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ в связи с получением трех писем с неизвестным веществом. По словам Марии Захаровой, конверты были переданы правоохранительным органам РФ.
Оцепление сняли с пункта выдачи заказов в Москве после проверки подозрительной посылки
Читайте также