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22 января, 15:47

Происшествия

Подозрительную посылку обнаружили в здании парламента Нидерландов

Фото: 123RF/funlovingvolvo

Подозрительную посылку обнаружили в здании палаты представителей Нидерландов в Гааге. Об этом местная полиция сообщила в соцсети Х.

Отмечается, что на месте инцидента находится служба Минобороны по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Посылку для изучения содержимого заберут саперы, говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что власти США разыскивают людей, отправивших конверты с наркотиком на избирательные участки страны. Несколько конвертов удалось перехватить на почтовых отделениях. Правоохранители пытались выявить другие конверты, которые также могли разослать.

До этого диппредставительство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ в связи с получением трех писем с неизвестным веществом. По словам Марии Захаровой, конверты были переданы правоохранительным органам РФ.

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