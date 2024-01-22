Подозрительную посылку обнаружили в здании парламента Нидерландов

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Подозрительную посылку обнаружили в здании палаты представителей Нидерландов в Гааге. Об этом местная полиция сообщила в соцсети Х.

Отмечается, что на месте инцидента находится служба Минобороны по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Посылку для изучения содержимого заберут саперы, говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что власти США разыскивают людей, отправивших конверты с наркотиком на избирательные участки страны. Несколько конвертов удалось перехватить на почтовых отделениях. Правоохранители пытались выявить другие конверты, которые также могли разослать.

До этого диппредставительство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ в связи с получением трех писем с неизвестным веществом. По словам Марии Захаровой, конверты были переданы правоохранительным органам РФ.

Оцепление сняли с пункта выдачи заказов в Москве после проверки подозрительной посылки