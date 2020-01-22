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Происшествия

22 января, 10:32

Часть экипажа горящего в Охотском море траулера отправили во Владивосток

происшествия за рубежом

Фото: instagram.com/moryakidv

Часть экипажа, эвакуированного с загоревшегося в Охотском море траулера Enigma Astralis, отправили во Владивосток двумя попутными судами, сообщает "Интерфакс".

В морском координационно-спасательном подцентре ФГУ "Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский" уточнили, что 47 членов экипажа эвакуировали на борт большого плавзавода "Всеволод Сибирцев". Затем 12 из них отправили во Владивосток на одном попутном судне, шестерых – на другом.

Четыре члена командного состава экипажа – капитан, старший механик, второй механик и второй электромеханик – находятся на борту спасательного судна ледового класса "Сибирский", подошедшего к горящему траулеру.

Сейчас потушить пламя на траулере не представляется возможным, однако когда огонь стихнет, то члены экипажа траулера проводят спасателей на судно и помогут им сориентироваться на Enigma Astralis.

Надстройка траулера Enigma Astralis загорелась во вторник, около 02:20 по московскому времени. Судно работало на промысле в акватории Охотского моря, примерно в 80 милях от порта Магадан.

Пострадавших нет. По факту пожара на траулере проверку проводит Дальневосточная транспортная прокуратура. Судно приписано к порту Владивосток, принадлежит московской "Дальневосточной промысловой компании".

Ранее на юге Сахалина спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега льдины 230 рыбаков. Еще около 30 ждут помощи. В спасательной операции участвуют 18 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

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