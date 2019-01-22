Пожар на северо-востоке Москвы ликвидировали

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар на территории гаражно-строительного кооператива на северо-востоке Москвы ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным спасателей, огонь потушили в 18:42. В результате ЧП никто не пострадал.

Огонь вспыхнул на улице Бибиревская напротив дома номер 8, корпус 1. Возгорание произошло в одноэтажных двухрядных гаражах. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.