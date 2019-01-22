На северо-востоке Москвы в гаражах вспыхнул пожар

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В столичном районе Алтуфьевский произошел пожар на территории гаражно-строительного кооператива. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Бибиревская напротив дома номер 8, корпус 1 произошло возгорание в одноэтажных двухрядных гаражах", – сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет около 80 квадратных метров.

Как уточняется, внутри гаражей могут находиться газовые баллоны.