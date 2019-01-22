В полицию не поступало заявлений о конфликте от Виторгана и Богомолова

Заявлений о конфликте ни от актера Максима Виторгана, ни от режиссера Константина Богомолова в столичную полицию не поступало, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Виторган разбил нос Богомолову у кафе в центре Москвы.
Богомолов отдыхал в заведении, куда зашел Виторган и предложил выйти с ним на улицу. Режиссер согласился "поговорить по-мужски" и вернулся с разбитым носом. Ему вызвали скорую, но помощь медиков не потребовалась.
По информации СМИ, жена Виторгана Ксения Собчак якобы начала роман с Богомоловым. Это не первые сообщения о разладе в отношениях супругов. Они перестали выкладывать совместные фото и носить обручальные кольца, что подкрепило слухи о разводе.
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