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10:40

Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым

происшествия

10:40

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В кафе в центре Москвы подрались актер Максим Виторган и Константин Богомолов

Актер Максим Виторган разбил нос театральному режиссеру Константину Богомолову. Драка произошла рядом с кафе в центре столицы, сообщает телеканал Москва 24.

Богомолов отдыхал в заведении, куда зашел Виторган и предложил выйти с ним на улицу. Режиссер согласился поговорить по-мужски и в итоге вернулся с разбитым носом. Ему вызвали скорую, однако помощь медиков не потребовалась.

Как пишут СМИ, жена Виторгана Ксения Собчак якобы закрутила роман с Богомоловым. О разладе в отношениях супругов журналисты говорят не первый месяц. Максим и Ксения перестали выкладывать совместные фото и носить обручальные кольца, что подкрепило слухи об их разводе.

На потасовку уже отреагировали пользователи Twitter, которые в стихах намекнули на любовную связь Собчак и Богомолова.

В начале января Виторган опубликовал в соцсетях снимок с Собчак, датированный 2014 годом. При этом ни он, ни Собчак не стали комментировать происходящее в их семье.

происшествия

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