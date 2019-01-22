В результате стрельбы в Нидерландах ранены двое детей

В городе Хелмонд нидерландской провинции Северный Брабант неизвестный открыл стрельбу по проезжающей мимо машине.

В результате инцидента ранения получили пятнадцатилетняя девушка и двухлетний ребенок, сообщает издание NL Times.

Девушка получила ранение в руку, а маленькая девочка – в ногу. После выстрелов с места происшествия скрылся подозрительный автомобиль. По версии полиции из него и велась стрельба.

Сообщается, что один из нападавших спустя некоторое время был задержан. В настоящее время идет расследование.

Ранее в центре Брюсселя неизвестный мужчина трижды выстрелил из автомата Калашникова по окну ресторана и скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал.