Мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова в центре Брюсселя

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В центре Брюсселя неизвестный мужчина трижды выстрелил из автомата Калашникова по окну ресторана и скрылся, передает РИА Новости.

Инцидент произошел утром в понедельник, 24 декабря, на популярной торговой улице авеню Луиз. В результате стрельбы никто не пострадал. Полиция не считает произошедшее терактом.

В середине декабря на новогодней ярмарке в Страсбурге местный житель Шериф Шекат напал с пистолетом и ножом на прохожих. В результате атаки погибли три человека, 13 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).