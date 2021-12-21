Мужчина удерживает заложницу в парижском офисе на протяжении 17 часов

Фото: скриншот телеканала BFM TV

Вооруженный ножом мужчина удерживает заложницу в одном из офисных зданий Парижа на протяжении семнадцати часов. При этом похититель ничем не угрожает ни ей, ни себе, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на телеканал BFM TV.

"BFM TV выяснил у источников в полиции, что этот человек до сих пор не представлял непосредственной угрозы для заложника или для себя самого", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, мужчина страдает психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что преступник хочет поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпоном-Моретти.

Накануне в Париже неизвестный взял в заложники двух женщин. Инцидент произошел в восточной части города.

