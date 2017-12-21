СК устанавливает обстоятельства смерти школьницы на уроке физкультуры в Москве

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Школьница 2001-го года рождения скончалась во время урока физкультуры на юго-востоке Москвы. Следственный комитет инициировал доследственную проверку.

Инцидент произошел в школе на территории Кузьминского района. Подросток почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Учитель оказал первую помощь и вызвал "скорую", но ученица скончалась не приходя в сознание, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают сотрудников школы и одноклассников.