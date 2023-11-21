Не менее 20 человек погибли после падения автобуса с обрыва в Перу

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По меньшей мере 20 человек скончались после падения автобуса с 300-метрового обрыва на западе Перу. Об этом сообщает перуанская радиостанция RPP.

Согласно данным СМИ, 9 человек, которые в момент падения находились в транспорте, выжили, их госпитализировали. Правоохранители продолжают поиск тел погибших. Причины ЧП устанавливаются.

Похожая ситуация произошла в Перу в апреле 2023 года. Тогда автобус упал с обрыва в реку Римак. Сообщалось о не менее 10 погибших и 25 пострадавших.

Как уточнял начальник отдела охраны дорог национальной полиции Перу полковник Виктор Мез Фарфан, авария произошла в понедельник, 10 апреля, в 02:30 по местному времени (10:30 по Москве), в районе провинции Уарочири. Автобус следовал из города Уануко в сторону Лимы.