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Москва 24

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Происшествия

13:31

В Белгороде медсестру заподозрили в убийстве тяжелобольного мужа

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Медсестру из Белгорода подозревают в убийстве своего тяжелобольного супруга, за которым ухаживала в течение 20 лет, сообщает следственное управление СК по региону.

По версии следствия, в ночь на 18 ноября женщина, находясь в квартире по улице Шаландина областного центра, задушила своего 76-летнего супруга, который из-за перенесенных заболеваний требовал постоянного ухода и внимания.

Отмечается, что в последнее время состояние супруга ухудшилось.

В отношении 59-летней медсестры возбуждено дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Ей предъявили обвинение, следствие настаивает на аресте.

Ранее в Санкт-Петербурге историка Олега Соколова обвинили в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой тот сожительствовал. Мужчину вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

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