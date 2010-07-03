В Белгороде медсестру заподозрили в убийстве тяжелобольного мужа

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Медсестру из Белгорода подозревают в убийстве своего тяжелобольного супруга, за которым ухаживала в течение 20 лет, сообщает следственное управление СК по региону.

По версии следствия, в ночь на 18 ноября женщина, находясь в квартире по улице Шаландина областного центра, задушила своего 76-летнего супруга, который из-за перенесенных заболеваний требовал постоянного ухода и внимания.

Отмечается, что в последнее время состояние супруга ухудшилось.

В отношении 59-летней медсестры возбуждено дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Ей предъявили обвинение, следствие настаивает на аресте.

Ранее в Санкт-Петербурге историка Олега Соколова обвинили в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой тот сожительствовал. Мужчину вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.