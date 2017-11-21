Задержанный в Минске журналист из Украины признался в шпионаже

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Журналист, которого задержали в Минске по подозрению в шпионаже, признался, что он кадровый работник разведки Украины.

Официальный представитель Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) Дмитрий Побяржин заявил, что 25 октября КГБ проводили агентурную акцию, в ходе которой с поличным задержали кадрового сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Павла Шаройко, сообщает "Интерфакс". Во время обыска у него были найдены копии донесений, направленные им ранее в центр.

Побяржин отметил, что из-за прошлой работы Шаройко руководителем пресс-службы в Главном управлении разведки Минобороны Украины для прикрытия ему была определена должность корреспондента общественной национальной телерадиокомпании Украины.

Представитель КГБ уточнил, что Шаройко "создал агентурную сеть", где граждане Белоруссии за вознаграждение выполняли задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере.

Гражданину Украины уже предъявлено обвинение по статье 358 "шпионаж". Принято решение о заключении его под стражу.

Сам Шаройко уже признался в работе под прикрытием. Также он заявил, что является полковником аппарата военной разведки Украины. Его действия на территории Белоруссии координировал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии. Власти республики объявили Скворцова персоной нон-грата, за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом.

Ранее по белорусскому телевидению в вечерних новостях показали кадры допроса украинского журналиста Павла Шаройко, обвиняемого в шпионаже. В частности, телеканал ОНТ сообщил, что в его распоряжении оказались кадры, где задержанный указывает своего координатора – украинского дипломата, аккредитованного в Минске.