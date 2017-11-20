Белорусские телеканалы показали допрос обвиняемого в шпионаже украинца

20 ноября, 23:49
Фото: ТАСС/Сергей карпов
По белорусскому телевидению в вечерних новостях показали кадры допроса украинского журналиста Павла Шаройко, обвиняемого в шпионаже. В частности, телеканал ОНТ сообщил, что в его распоряжении оказались кадры, где задержанный указывает своего координатора – украинского дипломата, аккредитованного в Минске.
Во время допроса Шаройко заявил, что в 2016 году его перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытием, в отдел, где действуют дипломаты под прикрытием. Это произошло при смене оперативного руководителя, и, возможно, связано с приездом в Белоруссию на должность первого секретаря посольства Украины полковника Игоря Скворцова, сообщает РИА Новости.
Также продемонстрированы кадры задержания фигурантов дела о шпионаже. Среди них – белорус, которого подозревают в получении сведений в пользу Украины. Были показаны и документы под грифом "совершенно секретно".
Собкора UA:Украинское радио Шаройко задержали в Минске 25 октября. В его квартире провели обыск. Официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин заявил, что задержанный проходит по делу о создании в республике агентурной сети.
Украинская сторона трактует задержание как провокационное. В Главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что Шаройко не является сотрудником ведомства, а проходил службу на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья.
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