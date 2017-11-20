Украина опровергла причастность задержанного в Белоруссии журналиста к разведке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В министерстве обороны Украины опровергли информацию КГБ Белоруссии о причастности задержанного украинского журналиста Павла Шаройко к ведению разведывательной деятельности на территории республики.

Также в Главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что Шаройко не является сотрудником ведомства, а проходил службу на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья, сообщает "Интерфакс".

Собкора UA:Украинское радио Шаройко задержали в Минске 25 октября. В квартире, где Павел живет с женой Еленой и дочерью, провели обыск. Украинская сторона трактует задержание как провокационное.

По словам посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима, Шаройко обвиняют в шпионаже. Официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин заявил, что задержанный проходит по делу о создании в республике агентурной сети. Побяржин отметил, что Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины.