Украинский журналист признал, что является сотрудником разведки

Украинский журналист Павел Шаройко сознался в том, что является кадровым сотрудником разведки Украины, сообщили в комитете госбезопасности Белоруссии.

"Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием", – цитирует представителя ведомства Дмитрия Побяржина РИА Новости.

О задержании мужчины по обвинению в шпионаже заявили 17 ноября. Отмечалось, что Шаройко содержится в СИЗО, а задержали его сотрудники КГБ Белоруссии. Последняя информация подтвердилась 20 ноября. Уточняется, что журналиста также обвиняют в развитии агентурной сети.