Пропавшая в горах Урала туристка найдена живой

Фото: телеграм-канал SHOT

Жительница Челябинска, которая 18 октября пропала в районе горы Иремель, найдена живой. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Башкирии.

В свою очередь, пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области заявили, что туристку доставят в медучреждение Юрюзани.

Об исчезновении 43-летней туристки Полины Захаровой в районе горы Иремель на границе с Башкирией стало известно 20 октября. Женщина начала восхождение 18-го числа в составе группы. Однако на одном из этапов жительница Челябинска отделилась, продолжила путь самостоятельно и к вечеру на кордон не вернулась.

Сестра туристки Ирина рассказывала, что у женщины не было с собой пропитания и медикаментов, а ее телефон мог разрядиться или замерзнуть. Также она добавила, что у Захаровой есть большой опыт в восхождениях, однако в этот раз что-то пошло не так. Поиски осложнялись плохими погодными условиями.

Туристку искали более 100 спасателей, специалисты поисково-спасательных служб Челябинской области и Башкирии, кинологи, сотрудники полиции, волонтеры и охотники, а также беспилотные авиационные системы МЧС России и вертолет от правительства Башкирии.

