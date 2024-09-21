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21 сентября, 22:17

Происшествия

Начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" погиб в Курской области

Фото: МЧС России

В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" МЧС РФ Вячеслав Цоффка при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Вячеслав Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории нашей страны и за ее пределами. На счету Вячеслава свыше 10 000 обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Его наградили орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и ведомственными наградами.

Опасность атаки БПЛА объявлялась в Курской области 8 раз за сутки

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