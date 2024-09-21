21 сентября, 22:17Происшествия
Начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" погиб в Курской области
Фото: МЧС России
В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра "Лидер" МЧС РФ Вячеслав Цоффка при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Вячеслав Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории нашей страны и за ее пределами. На счету Вячеслава свыше 10 000 обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
Его наградили орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и ведомственными наградами.
Опасность атаки БПЛА объявлялась в Курской области 8 раз за сутки