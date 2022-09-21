Фрагмент беспилотника уничтожили в море около Севастополя

17:20
Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в море рядом с городом была обнаружена часть беспилотника.
"Было уничтожение объекта, который был обнаружен на солдатском пляже. Пока непонятно, что за объект, (предположительно. – Прим. ред.) фрагмент беспилотника", – рассказал он.
Ранее в Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности. Региональный кабмин сообщил, что он сохранится там как минимум до конца сентября. Решение было принято на основании данных правоохранителей о сохраняющейся угрозе террористических актов.
В свою очередь, глава города отмечал, что правоохранительные органы контролируют обстановку в регионе, пояснив, что режим повышенной готовности введен для усиления работы специальных служб.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: