Фрагмент беспилотника уничтожили в море около Севастополя

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в море рядом с городом была обнаружена часть беспилотника.

"Было уничтожение объекта, который был обнаружен на солдатском пляже. Пока непонятно, что за объект, (предположительно. – Прим. ред.) фрагмент беспилотника", – рассказал он.

Ранее в Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности. Региональный кабмин сообщил, что он сохранится там как минимум до конца сентября. Решение было принято на основании данных правоохранителей о сохраняющейся угрозе террористических актов.

В свою очередь, глава города отмечал, что правоохранительные органы контролируют обстановку в регионе, пояснив, что режим повышенной готовности введен для усиления работы специальных служб.

