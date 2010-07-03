Задерживаются несколько рейсов авиакомпании "Россия" из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рейсы авиакомпании "Россия" из Москвы в Сочи, Ларнаку и Пхукет задерживаются по техническим причинам, сообщил Агентству "Москва" официальный представитель компании.

Также задержка связана с поздним прибытием воздушных судов. Рейс в Сочи будет выполнен после 18:50, в Ларнаку – после 00:30, на Пхукет – после 1:40.

Все рейсы выполняются в рамках программы полетов авиакомпании по туристическим направлениям. О переносе вылета рейсов предупредили туристических операторов заранее.

Однако значительная часть пассажиров приехала в аэропорт к первоначальному времени вылета. Им за счет авиакомпании предоставляются напитки и горячее питание.

Части пассажиров предоставлены номера в гостиницах и возможность посещения бизнес-залов аэропорта.

Ранее в "Аэрофлоте" опровергли информацию о забастовке бортпроводников. В авиакомпании подчеркнули, что все рейсы выполняются по расписанию и полностью укомплектованы кабинными экипажами.