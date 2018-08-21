Актера Сами Насери выписали из больницы после операции

21 августа, 18:14
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Французского актера Сами Насери выписали из столичной больницы, где ему сделали операцию. Теперь ему предстоит длительная реабилитация и регулярное посещение офтальмолога, сообщает телеканал Москва 24.
Восстановить поврежденный глаз, по словам врачей, поможет специальная гимнастика.
Актер, сыгравший главную роль в фильме "Такси", попал в клинику две недели назад после драки в одном из караоке-клубов на Тверской. Конфликт произошел в ночь на 5 августа. После драки актера отвезли в НИИ Склифосовского, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Также актера прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.
Ранее Насери рассказал, что драка произошла из-за нескольких пьяных посетителей. Они заплатили менеджеру клуба, чтобы спеть в караоке без очереди и исполнили 20 песен подряд.
Актера Сами Насери выписали из московской больницы после операции
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