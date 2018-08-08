ТАСС/Сергей Шарифулин

Актер Сами Насери рассказал о драке в московском караоке-клубе на Тверской улице. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что драка произошла из-за нескольких пьяных посетителей. Они заплатили менеджеру клуба, чтобы спеть в караоке без очереди и исполнили 20 песен подряд.

"Я знаю правила, я знаю русскую культуру караоке, я был в 20 барах за год своего пребывания в России, и нигде не заставляли платить за песни. А здесь они, должно быть, заплатили, то есть у них было больше прав, потому что они заплатили", – возмутился актер.

По его словам, после этого они с братом решили уйти, однако один из компании нетрезвых людей схватил его за руку. Потом к нему присоединились несколько его знакомых, кто-то напал на брата и завязалась драка.

Конфликт произошел в ночь на 5 августа. После драки актера отвезли в НИИ Склифосовского, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Также актера прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Лечение контролирует Минздрав и лично главный врач-офтальмолог Владимир Нероев.