Актер Насери прокомментировал инцидент в столичном баре

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Французский актер Сами Насери, известный ролями в фильмах "Такси", заявил, что чувствует себя хорошо и утверждает, что не получал травму во время драки в московском баре.

"Был бы вам благодарен не содействовать распространению другой фейковой новости, о том, что я якобы получил черепно-мозговую травму во время драки в российском караоке-баре", – обратился актер к подписчикам в Instagram.

Конфликт произошел в ночь на 5 августа в баре в центре Москвы. После драки Насери доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

Сообщалось также, что актера успешно прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Лечение Насери контролирует Минздрав России и лично главный врач-офтальмолог Владимир Нероев.

Полиция может возбудить уголовное дело об избиении артиста. Сначала правоохранители намерены получить заключение медиков.