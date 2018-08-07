Актер Насери прокомментировал инцидент в столичном баре

7 августа, 23:07
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Французский актер Сами Насери, известный ролями в фильмах "Такси", заявил, что чувствует себя хорошо и утверждает, что не получал травму во время драки в московском баре.
"Был бы вам благодарен не содействовать распространению другой фейковой новости, о том, что я якобы получил черепно-мозговую травму во время драки в российском караоке-баре", – обратился актер к подписчикам в Instagram.
Конфликт произошел в ночь на 5 августа в баре в центре Москвы. После драки Насери доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.
Сообщалось также, что актера успешно прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Лечение Насери контролирует Минздрав России и лично главный врач-офтальмолог Владимир Нероев.
Полиция может возбудить уголовное дело об избиении артиста. Сначала правоохранители намерены получить заключение медиков.
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