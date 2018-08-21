В Швеции истребитель разбился после столкновения с птицами

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Истребитель JAS-39 Gripen разбился после столкновения с птицами, сообщает ТАСС со ссылкой на ВС Швеции.

Инцидент произошел около 09:45 недалеко от населенного пункта Роннебю в южной провинции Блекинге. Там располагается авиационная флотилия основного тактического формирования F-17.

После того, как пилот понял, что не может произвести посадку, он катапультировался. Самолет упал в лес. По словам очевидцев, истребитель летел на малой высоте, а затем появился дым.

Летчика отвезли в больницу на медосмотр. На расписание гражданского воздушного транспорта инцидент не повлиял.