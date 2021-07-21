Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Хабаровском крае

Фото: Управление МВД России по Хабаровскому краю

Четыре человека погибли в результате аварии с грузовиком и легковым автомобилем в Хабаровском крае. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло в районе 9-го километра дороги Амурск – Комсомольск. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с прицепом.

"В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека. Водитель грузовика не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

В ночь на среду, 21 июля, смертельная авария произошла на 73-м километре Варшавского шоссе в ТиНАО. Грузовой автомобиль сбил двух пешеходов, передвигавшихся по проезжей части.