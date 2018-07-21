СК начал проверку после гибели двух подростков в Липецкой области

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Следователи начали проверку по факту гибели двух несовершеннолетних на реке Дон в Липецкой области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Погибшие – дети 10 и 14 лет. Инцидент произошел в районе поселения Черепянь Лебедянского района (левый берег реки Дон).

"Два подростка 8 и 10 лет остались на берегу, а двое других отправились на плоту. Их тела были извлечены из воды прибывшими на место спасателями", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что один из мальчиков по неосторожности упал с плота и начал тонуть, а его старший товарищ пытался спасти. В результате оба подростка погибли.

Тела погибших переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в результате аварии на трассе погибли пять человек, в том числе дети.