Пять человек погибли в результате аварии в Свердловской области

В Свердловской области в результате аварии на трассе погибли пять человек, в том числе дети. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По словам представителя ведомства, ДТП случилось в 18.30 по местному времени в районе 267 километра трассы Пермь – Екатеринбург. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находилась женщина, начал по встречной полосе обгонять грузовик Volvo. Автомобилистка не успела вернуться в свою полосу, автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего столкнулся с Lexus.

Все, кто находился в салоне Volkswagen, погибли. Сотрудники следственных органов организовали проверку. Опрашиваются очевидцы происшествия. Движение транспорта временно ограниченно.