9 человек погибли и 20 госпитализированы после ДТП с участием автобуса в Дагестане – СМИ

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Число жертв аварии с участием рейсового автобуса в Дагестане возросло до девяти человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы. Еще 20 человек госпитализировали.

Ранее сообщалось о 8 погибших и 16 пострадавших.

По данным прокуратуры республики, авария произошла с участием рейсового автобуса Москва – Хасавюрт, "Камаза" и легковушки. Транспортные средства столкнулись на трассе Р-217 "Кавказ" вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района.

Автобус, по предварительным данным, принадлежит частному перевозчику из Дагестана. На место выехали сотрудники полиции для установления обстоятельств произошедшего и обеспечения безопасности дорожного движения.

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