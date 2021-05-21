В мэрии Таганрога уточнили число погибших при ремонте очистных сооружений

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Таганрогская мэрия подтвердила, что в результате происшествия на очистных сооружениях погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы и находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС.

"В результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка были госпитализированы пятеро пострадавших, все они находятся в реанимации. Четыре человека скончались", – сказали в городской администрации.

Там добавили, что информация по остальным погибшим в настоящее время уточняется.

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. По некоторым данным, всего в результате проведения работ на очистных сооружениях погибли семь рабочих.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве. Сообщалось, что причиной аварии мог стать выброс метана.