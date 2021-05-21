Москвичей предупредили о "дачных" заторах и дожде в вечерний час пик

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:29

В мэрии Таганрога уточнили число погибших при ремонте очистных сооружений

происшествия регионы

Фото: Telegram-канал Don Mash

Таганрогская мэрия подтвердила, что в результате происшествия на очистных сооружениях погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы и находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС.

"В результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка были госпитализированы пятеро пострадавших, все они находятся в реанимации. Четыре человека скончались", – сказали в городской администрации.

Там добавили, что информация по остальным погибшим в настоящее время уточняется.

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. По некоторым данным, всего в результате проведения работ на очистных сооружениях погибли семь рабочих.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве. Сообщалось, что причиной аварии мог стать выброс метана.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать