Посольство РФ не располагает данными о гражданстве задержанного на Эйфелевой башне

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Французские власти не обращались в посольство России после задержания мужчины, который забрался на Эйфелеву башню и угрожал спрыгнуть, сообщает ТАСС.

Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на сообщения СМИ о том, что нарушитель порядка – выходец из России. В посольстве уточнили, что полиция должна информировать диппредставительство страны, гражданином которой является задержанный, только если он сам на этом настаивает.

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая. Мужчина провел на башне несколько часов, угрожая броситься на землю. После переговоров с полицией он все же согласился спуститься.

Из-за действий мужчины с достопримечательности эвакуировали около 2,5 тысячи человек. Каким образом мужчина забрался на башню, пока неизвестно. В итоге башня открылась для посетителей лишь в 09:30 вторника.

Позже появились сообщения, что нарушитель порядка оказался выходцем из России.

Эйфелева башня – один из главных символов Парижа. В последний раз попытка самоубийства на башне была в октябре 2017 года. Тогда полиции удалось уговорить молодого парня не сводить счеты с жизнью.