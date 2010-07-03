Забравшийся на Эйфелеву башню оказался выходцем из России

Мужчина, который взобрался на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированный источник.

"Мужчина – обратившийся во Франции за убежищем – русский, с суицидальными наклонностями", – указывает собеседник телеканала. Сейчас мужчина задержан и находится под стражей.

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая. Мужчина провел на башне несколько часов, угрожая броситься на землю. После переговоров с полицией он все же согласился спуститься. Из-за действий мужчины с достопримечательности эвакуировали около 2,5 тысячи человек. Каким образом мужчина забрался на башню, пока неизвестно. В итоге башня открылась для посетителей лишь в 09:30 вторника.

Эйфелева башня – один из главных символов Парижа. В последний раз попытка самоубийства на башне была в октябре 2017 года. Тогда полиции удалось уговорить молодого парня не сводить счеты с жизнью.