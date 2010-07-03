Мужчина, который забрался на Эйфелеву башню, задержан полицией

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Неизвестный мужчина, который ранее забрался на Эйфелеву башню в Париже, сейчас находится под контролем французской полиции. Об этом сообщает местный телеканал BFM.

Мужчина находился на одном из пролетов башни около 5 часов подряд, причем на очень большой высоте. Он отказывался слезать.

По некоторым данным, он угрожал покончить с собой. Эйфелеву башню закрывали для посетителей на время переговоров с ним. Туристов эвакуировали.