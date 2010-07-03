Два человека погибли в результате ДТП на Минском шоссе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного МВД.

"Около 13:05 на 82-м километре Минского шоссе произошло столкновение четырех транспортных средств", – заявили в ведомстве.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.