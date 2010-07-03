Два человека погибли в ДТП на трассе М2 "Крым" в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительств Москвы

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на трассе М2 "Крым" в районе подмосковного поселка Быковка, сообщает ТАСС.

Жертвами аварии стали два человека. Еще один человек получил травмы. Подробности случившегося выясняются.