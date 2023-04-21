ФСБ раскрыла новые подробности несостоявшегося покушения на Приходько

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Исполнитель несостоявшегося покушения на мэра Горловки Ивана Приходько был завербован Службой безопасности Украины для наблюдения за перемещением Вооруженных сил РФ в Горловке и Енакиеве, сообщает ТАСС.

По информации ФСБ по ДНР, злоумышленник попал под наблюдение российских спецслужб сразу после вербовки СБУ.

"В марте 2023 года Артем Пызин получил задачу по наблюдению за главой администрации города Горловки Иваном Приходько, установлению маршрутов его передвижения и мест пребывания. В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий пытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках", – сказал представитель УФСБ.

Ведомство проводит мероприятия по установке и розыску всех причастных к несостоявшемуся покушению на мэра Горловки.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки Ивана Приходько. Сам мэр рассказал, что злоумышленники планировали устроить подрыв, используя такое количество взрывчатого вещества, что от него бы пострадали и его сотрудники.

По словам сотрудника УФСБ по ДНР, исполнить покушение должен был Артем Пызин, которого СБУ завербовали для сбора информации о перемещениях российских сил на территории городов Горловки и Енакиево. Силовик рассказал, что Пызин, следуя указаниям СБУ, попытался собрать взрывное устройство в одном из заброшенных зданий, но оно взорвалось у него в руках.