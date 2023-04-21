ФСБ предотвратила планируемое СБУ покушение на мэра Горловки Приходько

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ФСБ предотвратила покушение Службы безопасности Украины на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом сообщает РИА Новости.

"То, что мы с вами сейчас разговариваем, – это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм", – заявил Приходько агентству.

Мэр рассказал, что злоумышленники планировали устроить подрыв, используя такое количество взрывчатого вещества, что от него бы пострадали и его сотрудники.

По словам сотрудника УФСБ по ДНР, исполнить покушение должен был Артем Пызин, которого СБУ завербовали для сбора информации о перемещениях российских сил на территории городов Горловки и Енакиево. Силовик рассказал, что Пызин, следуя указаниям СБУ, попытался собрать взрывное устройство в одном из заброшенных зданий, но оно взорвалось у него в руках.

Он также сообщил, что на данный момент проводится розыск всех участников и организаторов планировавшегося покушения.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сторонника запрещенной на территории РФ террористической группировки "Исламское государство", который готовил теракт в Ставропольском крае. Мужчину задержали в Ставропольском крае, он планировал совершить террористический акт на одном из объектов массового пребывания людей.

