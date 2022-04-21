Задержаны еще 6 руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko

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Полиция совместно с Росгвардией задержала еще шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает 5 тысяч. Среди обманутых – не только россияне, но и граждане государств – участников СНГ, а также стран Европы и Америки", – приводит ее слова ТАСС.

Ущерб от деятельности пирамиды превысил 5 миллиардов рублей. В настоящее время следствие ходатайствует об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

В июле прошлого года Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда Доронин признавать вину не стал, но заявил, что готов сотрудничать со следствием.

По данным правоохранительных органов, с 2018 по 2020 год неустановленные на тот момент лица, представляясь сотрудниками Finiko, предлагали гражданам вложить деньги при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и других торговых площадках.

