Движение в районе улицы Нижние Мневники затруднено из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на улице Нижние Мневники в столице, передает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД, ДТП произошло в 11:00. Пострадавших нет. Но движение на участке затруднено, две полосы перекрыты. На месте работают экстренные службы, обстоятельства случившегося уточняются.

На МКАД сегодня также произошла авария. На 104-м километре, в районе Щелковского шоссе, водитель грузовика наехал на дорожное препятствие. После этого машина опрокинулась. Движение на этом участке ограничивали, но пострадавших не было.