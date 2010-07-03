Движение в районе улицы Нижние Мневники затруднено из-за аварии

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на улице Нижние Мневники в столице, передает РИА Новости.
Как рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД, ДТП произошло в 11:00. Пострадавших нет. Но движение на участке затруднено, две полосы перекрыты. На месте работают экстренные службы, обстоятельства случившегося уточняются.
На МКАД сегодня также произошла авария. На 104-м километре, в районе Щелковского шоссе, водитель грузовика наехал на дорожное препятствие. После этого машина опрокинулась. Движение на этом участке ограничивали, но пострадавших не было.
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