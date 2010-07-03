Из-за ДТП с грузовиком на МКАД ограничено движение

Фото: Агентство "Москва"

На МКАД в районе Щелковского шоссе произошла авария с участием грузового автомобиля, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в ГИБДД, на 104 километре внешней стороны МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на дорожное препятствие. После этого столкновения грузовик опрокинулся. Телеканал Москва 24 уточняет, что перевернулась фура с цементом.

Сообщается, что на месте аварии ограничено движение транспорта по двум полосам внутренней и внешней стороны. В результате ДТП никто не пострадал.