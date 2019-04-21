Задержан забравшийся на крышу посольства Венесуэлы в Москве мужчина

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Полицейские задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, сообщает ТАСС.

Позднее скорая увезла его в психиатрическую больницу. Там будет определено психическое состояние правонарушителя.

Ранее сообщалось, что неизвестный с палкой в руке залез на крышу посольства во 2-м Троицком переулке. Мужчина говорил по телефону и угрожал спрыгнуть.

Полицейские оцепили здание. На требования правоохранителей спуститься мужчина не реагировал.

Тем временем они уговаривали хулигана слезть. В какой-то момент он спрыгнул и был задержан.