Посольство Венесуэлы в Москве оцеплено из-за мужчины на крыше

Мужчина угрожает спрыгнуть с крыши посольства Венесуэлы в Москве

Полицейские оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, передает ТАСС.

В руке у неизвестного палка. На требования правоохранителей он не реагирует.

"Неизвестный с палкой в руке залез на крышу посольства во 2-м Троицком переулке. На требования полицейских спуститься он не реагирует", – отметили в правоохранительных органах.

Там добавили, что мужчина говорит по телефону и угрожает спрыгнуть. На месте находятся представители всех оперативных служб. Полиция принимает меры к задержанию правонарушителя.