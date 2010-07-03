Житель Подмосковья против воли удерживал сожительницу и насиловал ее

Жителя Электростали арестовали по обвинению в незаконном лишении свободы женщины и сексуальном насилии над ней. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

17 апреля 26-летний мужчина против воли удерживал в своей квартире на Первомайской улице 30-летнюю сожительницу. Угрожая убийством, он насиловал ее. После содеянного обвиняемый доставил девушку в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Расследование дела продолжается.

Это не первый случай насилия, о котором стало известно в апреле. В начале месяца москвичка сбежала от мужчины, который неделю удерживал ее в квартире и насиловал. Она рассказала, что познакомилась с ним на сайте знакомств. Около месяца они переписывались онлайн, а потом встретились в его квартире.

В МВД проверяют сообщение об изнасиловании женщины полицейским. По словам пострадавшей, инцидент произошел в квартире в Танковом проезде. Там несколько знакомых, в том числе действующий сотрудник полиции, изнасиловали ее.

Задержан также подозреваемый в изнасиловании двух 14-летних девочек. По версии следователей, он выпил и силой завел подростков в свою квартиру на юго-востоке города. Против 37-летнего мужчины завели уголовное дело.