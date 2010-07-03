Житель Подмосковья против воли удерживал сожительницу и насиловал ее

Жителя Электростали арестовали по обвинению в незаконном лишении свободы женщины и сексуальном насилии над ней. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
17 апреля 26-летний мужчина против воли удерживал в своей квартире на Первомайской улице 30-летнюю сожительницу. Угрожая убийством, он насиловал ее. После содеянного обвиняемый доставил девушку в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Расследование дела продолжается.
Это не первый случай насилия, о котором стало известно в апреле. В начале месяца москвичка сбежала от мужчины, который неделю удерживал ее в квартире и насиловал. Она рассказала, что познакомилась с ним на сайте знакомств. Около месяца они переписывались онлайн, а потом встретились в его квартире.
В МВД проверяют сообщение об изнасиловании женщины полицейским. По словам пострадавшей, инцидент произошел в квартире в Танковом проезде. Там несколько знакомых, в том числе действующий сотрудник полиции, изнасиловали ее.
Задержан также подозреваемый в изнасиловании двух 14-летних девочек. По версии следователей, он выпил и силой завел подростков в свою квартиру на юго-востоке города. Против 37-летнего мужчины завели уголовное дело.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.