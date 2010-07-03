Москвича заподозрили в изнасиловании двух девочек-подростков

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Следователи задержали москвича, который подозревается в изнасиловании двух 14-летних девочек. Об этом сообщает сайт СК по столице.

По версии сотрудников ведомства, подозреваемый выпил и силой завел подростков в свою квартиру на юго-востоке города.

Против 37-летнего мужчины завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних". Сейчас криминалисты проверяют его на причастность к другим эпизодам. Вскоре задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.