Мужчина с сайта знакомств неделю насиловал москвичку

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Москвичка сбежала от мужчины, который на протяжении недели удерживал ее в квартире и насиловал, сообщает Агентство "Москва".

Жительница столицы 1980 года рождения обратилась в полицию 8 апреля. Она рассказала, что на одном из сайтов знакомств познакомилась с мужчиной. Около месяца они переписывались онлайн, а 1 апреля встретилась в его столичной квартире. Адрес гражданка назвать не смогла.

Молодые люди распивали спиртные напитки, после чего знакомый изнасиловал ее и стал удерживать в квартире. По словам потерпевшей, систематические изнасилования продолжались по 7 апреля, пока ей не удалось сбежать.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.