Пять сотрудников МВД пострадали при задержании подозреваемого в Луганске

Фото: телеграм-канал "Следком ЛНР"

Пять полицейских получили ранения в Луганске, когда пытались задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении, который внезапно активировал взрывное устройство. Об этом заявили в пресс-службе управления СК России по ЛНР.

Инцидент произошел вечером 20 марта на светофоре в Ольховском квартале. В ходе преследования злоумышленника, которого после вытащили из такси, мужчина внезапно привел в действие взрывное устройство. В результате пять сотрудников МВД получили осколочные ранения и контузии. Сам подозреваемый, личность которого определяется, умер. При этом водитель автомобиля не пострадал.

В связи с этим следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь представителей силовых структур. В рамках расследования сотрудники СК и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предметы, которые необходимы для экспертизы.

"Во взаимодействии с МВД по ЛНР следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, в том числе причины и условия произошедшего", – уточнили следователи.

Ранее подмосковные полицейские задержали мужчину, который применил во время конфликта с другим посетителем предмет, похожий на гранату, в заведении Домодедова. В результате инцидента два человека пострадали. По информации МВД, ранее судимого местного жителя 1980 года рождения задержали и доставили в отдел полиции.



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