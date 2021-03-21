Прокуратура проверит "Почта банк" из-за инцидента с пенсионеркой на носилках

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Прокуратура организовала проверку после инцидента с лежачей пенсионеркой, которую на носилках доставили в отделение "Почта банка" в Энгельсе Саратовской области для получения справки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Видео, на котором запечатлен данный эпизод, распространилось в соцсетях. Лежачей женщине было необходимо разблокировать карту, на которую начисляется пенсия. Однако в банке заявили, что для этого она должна подтвердить личность, причем сотрудники потребовали придти в отделение, поскольку они не обслуживают клиентов на дому.

"Прокуратурой Саратовской области организована проверка по факту нарушения банком прав потребителя <…> Проверка организована прокуратурой области во взаимодействии с отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соответствия предоставляемых банковской организацией услуг женщине при наличии у нее заболевания и отказа в обслуживании в дистанционном формате", – говорится в сообщении.

Ранее таксист в Калининграде отказался везти женщину из-за слишком низкой, по его мнению, стоимости поездки в приложении. Видеозапись разговора с водителем такси, который отказывается везти женщину за 160 рублей, появилась в соцсетях.